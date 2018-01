Milano, deragliato treno proveniente da Cremona: morte tre donne, 5 feriti gravi | "Sotto accusa i binari"

"La linea Cremona-Milano è stata segnalata come una delle peggiori in Lombardia: conta oltre 10mila pendolari giornalieri, su treni lenti e sovraffollati dall'età media di 17 anni". Lo afferma Legambiente Lombardia. Dal rapporto Pendolaria emerge che in Lombardia "i convogli che viaggiano quotidianamente, su alcune tratte versano in condizioni inaccettabili, troppo spesso soggetti a guasti, per lo più dovuti all'età dei convogli stessi".