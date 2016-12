Milano: Darsena appena inaugurata già sporcata dalle tag dei writer

Dopo il battesimo dell'acqua, quello degli spray dei graffittari. In ventiquattr'ore la Darsena di Milano è passata dalla festa dell'inaugurazione all'assalto dei writer che hanno lasciato scritte e tag intorno al bacino restituito ai milanesi in vista di Expo. L'Assessore Rozza su Facebook: "Entro poche ore puliremo tutto". I cittadini chiedono le ronde in stile guardie ecologiche e punizioni esemplari per i vandali.