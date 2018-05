Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali

Alcune centinaia di persone si sono radunate a Milano per il corteo degli antagonisti che, dalla Stazione Centrale, raggiungerà via Imbonati. La manifestazione è stata organizzata per contestare l'Eni e altre multinazionali. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa hanno blindato il corteo. In testa ai manifestanti una portavoce ha affermato: "Diciamo ai giornalisti di stare lontani, non li abbiamo mai potuti sopportare perché sono servi del sistema".

La mobilitazione, a cui partecipano circa 200 persone, è diretta verso il quartiere Isola e dovrebbe terminare in via Carlo Imbonati angolo via Giovanni Bovio. La polizia locale stamani ha chiuso diverse strade lungo il percorso, come via Pola e via Alserio, e rimosso decine di auto che sono state spostate nelle vie limitrofe per prevenire eventuali danni. Partecipano, tra gli altri, i manifestanti del Coordinamento lombardo Palestina che contestano, con cartelli e manifesti, le tappe in Israele del Giro d'Italia.



La manifestazione è cominciata con quasi due ore di ritardo, il corteo dal titolo "Attacchiamo i padroni (prima gli italiani)" organizzata da gruppi radicali della galassia anarchica "per rompere il silenzio sulle responsabilità dell'Eni e del governo italiano sulle pratiche neocolonialiste" in Africa in particolare. I manifestanti contestano, tra l'altro, gli accordi tra governo italiano e milizie locali in Libia sui migranti.