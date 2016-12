Milano, bimbo investito sulle strisce pedonali: autista picchiato

Mattina di paura e rabbia a Milano dove un automobilista 58enne egiziano è stato picchiato a sangue dopo aver investito un bimbo di tre anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita nonostante abbia battuto violentemente la testa sull'asfalto. Dopo lo scontro un uomo non ancora identificato ha aggredito l'egiziano .

Come scrive il sito di "Milano Today", nel pestaggio l'automobilista ha perso quattro denti. Il 58enne è stato medicato ma non ha voluto essere trasportato in ospedale.



La polizia locale è giunta sul posto per i rilievi del caso e per avviare le indagini su quanto accaduto dopo l'incidente avvenuto in piazzale Gabriele Rosa, in zona Corvetto.