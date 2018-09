Milano, 14enne muore soffocato: ipotesi gioco estremo sul web | Aveva guardato un video virale sullo "sballo senza droga"

Igor, arrampicatore agonistico, si sarebbe spinto un po' troppo in là nella "sfida del blackout", una pratica che consiste nel privarsi dell'aria per periodi sempre più lunghi fino a svenire per poi riprendere conoscenza. L'appello dei genitori: "Aiutate i vostri figli".



Il filmato visionato dal 14enne presenta le "sfide" in modo negativo, sottolineando che sono "pericolosissime". Sul caso del ragazzino il pm di Milano Mauro Clerici ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati ed è in attesa degli esiti dell'autopsia e della relazione degli investigatori.



Blackout - Dagli accertamenti sui dispositivi, sarebbe emerso che il ragazzo si era collegato a siti web dove si gioca a "blackout", che spinge appunto i ragazzi a privarsi dell’ossigeno. Un gioco molto pericoloso e sempre più diffuso tra i giovani.



Sequestrati i siti web - Intanto la Procura di Milano ha disposto "il sequestro preventivo e d'urgenza dei siti dove vengono pubblicati video, tutorial e messaggi" che il 14enne ha guardato prima di impiccarsi. Il sequestro è disposto "mediante ordine agli internet service provider" di inibire e rimuovere i filmati che parlano della pratica di autosoffocamento. Si indaga per istigazione al suicidio.



L’appello dei genitori - I genitori di Igor hanno deciso di diffondere nome e foto affinché non si ripetano casi simili. "Fate il più possibile per far capire ai vostri figli che possono sempre parlare con voi, qualunque stronzata gli venga in mente di fare devono saper trovare in voi una sponda, una guida che li aiuti a capire se e quali rischi non hanno valutato. Noi pensiamo di averlo sempre fatto con Igor, eppure non è bastato. Quindi cercate di fare ancora di più, perché tutti i ragazzi nella loro adolescenza saranno accompagnati dal senso di onnipotenza che se da una parte gli permette di affrontare il mondo, dall’altra può essere fatale”. Questo l’appello dei genitori pubblicato da pareti.it, sito di riferimento per gli scalatori, e dalla pagina Facebook "I Ragni di Lecco".



Il precedente - Si era parlato di blackout anche nel febbraio scorso, quando un 14enne era stato trovato in fin di vita nel bagno di casa a Tivoli, in provincia di Roma, strangolato dal cavo della PlayStation, e morto qualche giorno dopo.