Meningite, le due studentesse della Statale sono state uccise dallo stesso batterio di tipo C

"Una volta che abbiamo in mano questo risultato - ha spiegato il responsabile dell'igiene pubblica milanese - si potrà capire se sia stata una sola persona, portatore sano, ad aver contagiato le due ragazze". Questo però non cambia il piano di vaccinare 140 studenti della facoltà: si comincerà il 9 dicembre con i primi 60 ragazzi per concludere poi entro Natale.



Ciconali ha tenuto a precisare che il numero di 140 ragazzi da vaccinare è stato stabilito in modo precauzionale e per eccesso "considerando che tra le due ragazze e i 140 studenti ci possa essere stato un contatto prolungato e ravvicinato", unico modo per trasmettere la meningite. Comunque tutte le persone, compresi i compagni di università, che sono venuti a contatto con le due giovani morte sono già stati sottoposti a profilassi antibiotica.