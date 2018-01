Mantova, 57enne ucciso con un colpo di pistola lungo la pista ciclabile

Martedì, come ogni mattina, l'uomo è arrivato da Roverbella, ha parcheggiato l'auto e poi ha imboccato a piedi la pista ciclabile per raggiungere il centro di Mantova. Qui l'ha atteso il suo assassino, che ha sparato tre colpi di pistola in rapida successione, ma solo uno è stato mortale.



Tallarico, 57 anni, era originario di Luzzara (Reggio Emilia) e risiedeva a Roverbella (Mantova) dove gestiva un negozio di abbigliamento. In passato aveva gestito dei negozi sul lago di Garda che poi aveva ceduto e da più di un anno aiutava il fratello nella storica cappelleria Tragni di piazza Marconi, nel centro di Mantova.