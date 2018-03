Maltempo: ancora neve al Centronord, disagi per i trasporti in Liguria

Neve su molte autostrade, ma traffico regolare - Deboli nevicate su vari tratti dell'A1 in Emilia Romagna e sulla A22 Brennero-Modena, con qualche rallentamento. Tutta la rete autostradale è comunque percorribile, con un'unica limitazione sull'A26, tra l'allacciamento A10-Casale Monferrato, e sulla Diramazione Predosa-Bettole, con divieto temporaneo per i veicoli sopra 7,5 tonnellate. Niente più pioggia gelata, mentre oltre 600 mezzi lavorano nelle aree innevate per garantire il servizio.



Genova, problemi nell'entroterra - Il maltempo non dà tregua sulle strade delle alture genovesi. Atp informa che attualmente le principali linee sono garantite per circa il 95%. Problemi con sospensione delle corse si segnalano in sei casi, che riguardano l'entroterra di Genova e in particolare le zone più alte dove nevica abbondantemente. A provocare le sospensioni e le variazioni del servizio, scrive Atp, "è la mancata pulizia delle strade comunali e provinciali interessate".



Un senzatetto morto assiderato a Mantova - Un senzatetto tunisino di 52 anni, Ben Abdelkader, è stato trovato cadavere venerdì sera in una ex fabbrica a Mantova dove aveva ricavato un alloggio di fortuna. A stroncarlo, molto probabilmente, il freddo di questi giorni. L'uomo aveva problemi di alcol ed era malato; era seguito con molte difficoltà dai servizi sociali del Comune. A scoprire il cadavere martoriato dai topi, segno che la morte potrebbe risalire a qualche giorno fa, è stato un connazionale.



Neve in Emilia Romagna, da domenica fuori dall'emergenza - La neve continua a cadere in molte zone dell'Emilia Romagna, ma dalla mezzanotte tra sabato e domenica si uscirà dalla fase dell'emergenza. Per domenica non sono infatti previsti fenomeno di gelicidio, neve o ghiaccio. Precipitazioni nevose continueranno invece fino alla notte dalla montagna alla pianura fino alla tarda serata di sabato.



Sale il rischio valanghe - Le condizioni meteo, con le temperature segnalate in parziale rialzo, dopo giorni di gelo siberiano, unitamente alle abbondanti precipitazioni nevose delle ultime ore sull'intero arco alpino della Lombardia, accrescono il pericolo valanghe innescate principalmente da "nuovi e fragili lastroni da vento". L'indice del pericolo, da 2, è salito a "3 marcato" su una scala europea di cinque pioli. Il rischio può esserci anche con un debole sovraccarico, ossia con il passaggio di un solo sci-alpinista. Gli esperti avvertono dunque che si deve assolutamente evitare lo sci fuoripista.