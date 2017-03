Ladro ucciso nel Lodigiano, osteria piena alla riapertura: c'è anche Salvini

Ha sparato a un ladro che stava cercando di compiere un furto nel suo locale, e ora è indagato per omicidio. Domenica sera, primo giorno di riapertura dopo la tragedia, l'Osteria dei Amis a Casaletto Lodigiano si è riempita di avventori. Gente normale che vuole mostrare il proprio supporto all'oste, Mario Cattaneo; ma anche persone che in passato si sono trovate nella stessa situazione. E uomini politici, come il leader della Lega, Matteo Salvini.