Identificato il ladro ucciso nel Lodigiano: è un romeno 28enne

Il ladro che nella notte tra giovedì e venerdì è stato ucciso nel Lodigiano è stato identificato: è un romeno 28enne, le cui impronte digitali non erano mai state censite dalle forze dell'ordine. A riconoscerlo è stato il fratello, presentatosi dai carabinieri accompagnato da un avvocato. Intanto il legale del ristoratore che ha sparato dice che l'uomo è "disperato" per quanto accaduto: "Continua a dire 'non dovevo scendere'".