Incidente Pioltello, la telefonata alla madre: "Aiuto, il treno sta deragliando"

"Sono andato sul luogo - ha aggiunto l'uomo - ed era ancora incastrata dentro al treno e poi mi hanno detto che non ce l'ha fatta", ha spiegato ricordando che la figlia "si lamentava sempre perché i treni erano spesso rotti e sempre pieni".



Giuseppina, diplomata in ragioneria, prendeva quel treno tutte le mattine per andare al lavoro in una società di recupero crediti a Sesto San Giovanni. Non era sposata e viveva con i genitori. La famiglia, originaria di Cernusco sul Naviglio, si era trasferita poi a Capralba nel Cremasco.