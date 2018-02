Incendio in una discoteca nel Bresciano: 17 intossicati in ospedale

Diciassette persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione da fumo dopo essere rimaste coinvolte in un incendio scoppiato all'interno di una discoteca di Desenzano del Garda (Brescia). L'incidente si è verificato intorno alle 2 e la struttura è stata subito evacuata. Altre 52 persone si sono presentate autonomamente ai presidi di Pronto soccorso di vari ospedali della zona. Nessuno versa in condizioni critiche.