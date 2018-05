Il sindaco di Gerre deʼ Caprioli si mangia la nutria LaPresse 1 di 8 LaPresse 2 di 8 LaPresse 3 di 8 LaPresse 4 di 8 LaPresse 5 di 8 LaPresse 6 di 8 LaPresse 7 di 8 LaPresse 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Marchi aveva suggerito di mangiare il roditore per contribuire a evitarne la proliferazione scatenando proteste social. La nutria è una specie alloctona, originaria dell'America, che in Europa non ha antagonisti naturali. Crea grossi danni all'agricoltura e, scavando gallerie, mina la stabilità degli argini.



Il pranzo a base di nutria a Gerre de' Caprioli si è svolto a casa di una coppia che si è specializzata nella preparazione di piatti di carne del roditore. Dopo aver lasciato la carne a marinare per una notte con limone, chiodo di garofano, rosmarino, pepe e salvia e dopo un'ora e mezza di cottura con birra la pietanza è stata servita. Ad assaggiarla per primo è stato naturalmente il sindaco Marchi