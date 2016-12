Hacking Team, Pansa: "Attacco hacker ha causato gravi danni alle inchieste"

All'audizione Pansa era accompagnato dal capo della Polizia postale. "Molte inchieste - ha spiegato il prefetto al Copasir - sono state bloccate in modo duraturo dopo la pubblicazione in rete del codice sorgente del software della Hacking Team, il cui uso è stato dismesso in seguito all'attacco subito dalla società".



Indagini sono in corso sugli autori del furto informatico. Tra i problemi sollevati nel corso dell'audizione c'è anche il fatto che al momento nessuna azienda italiana è in grado di fornire un servizio simile a quello che la Ht metteva a disposizione della polizia e delle altre forze dell'ordine.



E' emerso inoltre che società esterne al ministero della Giustizia utilizzavano il software dell'azienda milanese e dunque il Copasir la prossima settimana ascolterà in audizione il ministro Andrea Orlando, oltre ai comandanti generali di carabinieri, Tullio Del Sette e guardia di finanza, Saverio Capolupo. Anche Arma e Gdf, infatti, si servivano del software Ht per le loro indagini.