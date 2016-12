Giallo di Marcheno, Giuseppe Ghirardini "morto per avvelenamento da cianuro"

L'operaio Giuseppe Ghirardini, trovato senza vita il 18 ottobre dopo la scomparsa, è morto per avvelenamento da cianuro. Lo confermano gli inquirenti di Brescia dopo l'esito degli esami. Nello stomaco del lavoratore dell'azienda Bozzoli di Marcheno (il cui proprietario è sparito a sua volta l'8 ottobre) è stato trovato un oggetto, contenente un'anima di cianuro, non naturale e che non si troverebbe sul mercato libero.