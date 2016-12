Expo, affluenza record tra i padiglioni Si stacca una placca: ragazza ferita

Affluenza record a Expo nella seconda giornata del grande evento. L'affluenza di visitatori all'Esposizione universale di Milano è stata superiore "almeno del 10 per cento" a quella del giorno dell'inaugurazione. Circa 220mila persone sono arrivate a Rho fiera per ammirare i padiglioni realizzati dai Paesi di tutto il mondo. "Sono numeri che ci lasciano entusiasti", ha commentato il sindaco Giuliano Pisapia.

"Siamo andati al di là delle aspettative" ha confermato il commissario, Giuseppe Sala, annunciando che negli ultimi due giorni sono stati venduti un milione di biglietti. Merito (anche) del concerto di Andrea Bocelli in piazza Duomo del 30 aprile, durante il quale è stato acceso, in collegamento dal sito di Expo, l'Albero della vita, la macchina scenica di 35 metri che è in qualche modo l'icona dell'esposizione. E merito anche della cerimonia di apertura trasmessa in diretta venerdì mattina seguita da più di quattro milioni di italiani.



Sala: "Ora inizia una nuova sceneggiatura" - Incassato il successo del primo giorno, il commissario ha ricominciato con una riunione insieme ai collaboratori con una lista delle cose da fare: segnaletica da montare nel giro di un paio di giorni e arredo urbano (vedi panchine) da allestire. Ma tutto fattibile. E adesso Sala si può anche abbandonare a qualche confessione. "Penso di essermi messo in testa tre mesi fa, non prima, che ce l'avremmo fatta. Ma abbiamo fatto un buon lavoro e adesso comincia una sceneggiatura diversa, che dura sei mesi".



Ragazza ferita nel padiglione turco - La cronaca della seconda giornata di Expo è però segnata anche da un incidente all'interno del padiglione della Turchia. Una ragazza di 24 anni è rimasta leggermente ferita dal crollo di una placca metallica che faceva parte della scenografia. La giovane è stata portata all'ospedale San Carlo. La Turchia è stato uno degli ultimi Paesi ad aderire ad Expo e il suo padiglione è stato costruito a tempo di record.