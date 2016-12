Expo 2015, la seconda giornata

Archiviata la grande celebrazione per l'apertura dell'Esposizione Universale di Milano, l'evento, al suo secondo giorno, prosegue sull'onda dell'entusiasmo. Dopo la festa istituzionale in mondovisione, il commissario di Expo Giuseppe Sala ha annunciato: "I biglietti sono arrivati a 11 milioni", non nascondendo lo stupore. "E' un segnale - ha aggiunto - che ci fa dire che c'è stato un 'riscaldamento' del Paese straordinario negli ultimissimi giorni".