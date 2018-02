Dj Fabo, Corte d'Assise: Cappato non lo ha spinto al suicidio

"Va riconosciuta la libertà" di decidere "come e quando morire" in forza di principi costituzionali. Lo dice la Corte d'Assise di Milano sul caso Dj Fabo, nell'ordinanza che trasmette gli atti alla Consulta per il processo a Marco Cappato. I giudici ritengono che l'esponente radicale non abbia rafforzato il proposito di suicidio di Fabo e pensano sia illegittima la norma che punisce l'agevolazione al suicidio senza influenza sull'altra persona.