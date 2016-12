Denunciati per la prima volta, in tre vogliono il selfie con gli agenti

17:51 - Sorpresi a rubare vestiti in un negozio in centro a Busto Arsizio, nel Varesotto, e denunciati in commissariato, tre minorenni hanno avanzato una insolita richiesta ai poliziotti: nessuna telefonata all'avvocato, come nei film, ma un "selfie" con loro in ricordo della prima denuncia. La richiesta è stata respinta. I tre devono rispondere di furto e rapina impropria.

Gli agenti sono stati chiamati dai commessi del negozio che avevano sorpreso i tre ragazzi, un 15enne e due 14enni stranieri da tempo residenti con le famiglie nella Valle Olona, che tentavano di allontanarsi con alcuni capi presi dagli scaffali. Uno dei tre, bloccato da una commessa, si era liberato della presa con uno spintone ed era riuscito a scappare indossando sotto i suoi vestiti una maglietta dalla quale aveva strappato la placca antitaccheggio.



Gli agenti, arrivati al negozio, hanno identificato gli altri due e scoperto che a loro volta, sotto i giubbotti, indossavano magliette rubate poco prima con la stessa tecnica e che uno dei due aveva anche sottratto un paio di pantaloni. Poco dopo sono stati recuperati anche gli zaini dei due identificati, lasciati nelle vicinanze, dai quali sono saltati fuori un giubbotto, merendine e addirittura test di gravidanza, risultati rubati poco prima in un supermercato.



Il complice in fuga è stato poi subito identificato. Portati in commissariato alla notizia che sarebbero stati denunciati alla Procura della Repubblica per i minorenni non hanno sbattuto ciglio ma hanno chiesto soltanto selfie celebrativo.