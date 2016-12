Cremona, il parroco: niente presepe al cimitero per rispetto di tutte le religioni

La rottura con la tradizione non piace né ai suoi fedeli né ai politici. Il cappellano del cimitero di Cremona don Sante Braggiè si è rifiutato di allestire il presepe a differenza di quanto faceva il suo predecessore, don Oreste Mori. La decisione del nuovo parroco è motivata "dal rispetto verso altre religioni e dalla volontà di non entrare in dinamiche politiche". Lo scrupolo di don Sante è di evitare soprattutto la suscettibilità dei fedeli islamici e induisti. Di parere opposto l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, Cristina Cappellini: "Spero ci ripensi e si scusi". Altri, alla fine, realizzeranno il presepe, non interrompendo la tradizione.