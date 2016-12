"Per me la libertà ha l'odore di mio figlio. Il ricordo più bello è lui che allunga le braccia verso di me per farsi abbracciare, con un sorriso fiducioso". Così Alexander Boettcher, condannato per le aggressioni con l'acido realizzate con la allora compagna Martina Levato. Durante il processo "ho visto per la prima volta il volto sfregiato di Stefano Savi, per quanta solidarietà provavo, lo avrei abbracciato. Spero di poterlo fare, un giorno".