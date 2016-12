Cinisello Balsamo, pensionato morto nell'auto in cui viveva da cinque anni

Dalla parti del parcheggio che era diventato la sua residenza, a Cinisello Balsamo , lo conoscevano tutti e non vedendolo più in giro si sono allarmati: Giovanni Cosenza, 72 anni e 350 euro di pensione, è morto dentro l'auto in cui da cinque anni viveva , forse per il freddo, forse per una malattia di cui non aveva parlato con nessuno.

L'anziano senzatetto sopravviveva grazie agli aiuti dei compaesani: chi gli portava una coperta, chi gli offriva un panino o un caffè, chi gli permetteva di lavarsi nei bagni del suo locale. Nonostante la sua condizione, Giovanni cercava di vivere con dignità ed era un tipo riservato: "Se ci avesse detto che stava male lo avremmo accompagnato all'ospedale", dice ora la gente di Cinisello.



L'autopsia chiarirà le cause del decesso, ma la morte del pensionato clochard è destinata a rinfocolare le polemiche. A Cinisello, i Paolini gestiscono una comunità di accoglienza per stranieri, dove vivono soprattutto bengalesi e pakistani e ci si chiede se non sarebbe stato possibile trovare un posto anche per Giovanni.



L'uomo, a quanto pare, non aveva fatto richiesta al Comune per ottenere un'abitazione popolare, né altre forme di assistenza, ma nessuna istituzione è intervenuta per salvarlo dalla situazione precaria che ha finito per ucciderlo.