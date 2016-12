Brescia, un ladro di bancomat muore in incidente durante la fuga: ucciso sotto il peso della cassaforte

Un romeno 20nne è morto in un incidente mentre con i complici era in fuga dopo la spaccata ad un bancomat. E' accaduto a Carpendolo nel Bresciano. La vittima era a bordo di un furgone con altri tre connazionali con i quali aveva strappato il bancomat di un supermercato. Lo schianto è avvenuto nelle campagne del Mantovano. Il mezzo, forse per l'alta velocità, è finito in un fosso e il giovane è morto schiacciato dalla pesante cassaforte. Arrestati i complici.