Bossetti, è giallo sul tentato suicidio Polizia penitenziaria: "Tutto falso"

Nessun tentato suicidio per Massimo Bossetti nel carcere di Bergamo, dove l'uomo è detenuto da oltre un anno per il caso Yara. Lo assicura il segretario generale della polizia penitenziaria Sappe, Donato Capece, spiegando: "Il segretario generale della Lombardia mi ha riferito che la notizia è priva di fondamento. In sostanza non è accaduto nulla. Fa specie che circolino certe notizie dopo due drammatici fatti come i suicidi degli ultimi giorni".