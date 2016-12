Bergamo, rinviato a giudizio il presunto "serial killer" di gattini

E' stato rinviato a giudizio il 40enne di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, accusato di uccisione e maltrattamento di animali. Fingendosi amante dei gattini, li prendeva in affidamento per poi torturarli, seviziarli e inviare le immagini delle barbarie agli ex padroni. L'Enpa chiederà di costituirsi parte civile: "Qui si va ben oltre l'intolleranza verso gli animali. Ci opporremmo a qualsiasi ipotesi di infermità mentale".