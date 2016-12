Bergamo, lite per bottiglia di birraGestore di bar uccide il cliente

Da tempo tra i due c'erano screzi e ormai le liti tra il gestore di un bar del centro di Bergamo e uno dei suoi clienti erano diventate una costante. Aggredito dal titolare, il senegalese è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è morto. Nel frattempo il barista ha fatto perdere le proprie tracce: si è recato a casa di una conoscente sudamericana in via Pignolo, dove ha cercato di lavare i panni sporchi di sangue.



Nel giro di tre ore i carabinieri di Bergamo sono risaliti a lui e lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Dopo aver accoltellato il senegalese appena fuori dal suo bar, l'ivoriano è tornato nel locale, ha chiesto a tutti gli avventori di lasciare il bar, ha abbassato la saracinesca e si è dileguato.



Il bar Socraf era tra l'altro stato oggetto in passato, per due volte, di provvedimenti di sospensione temporanea della licenza da parte della Questura per motivi di sicurezza: la prima volta, per un mese, lo scorso ottobre; la seconda, a luglio, per due settimane. Inoltre il locale di via Moroni era stato inserito nel provvedimento antimovida, con l'obbligo di chiusura a mezzanotte e mezza: limite orario che il gestore aveva sempre rispettato.