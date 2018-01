Bergamo, bimba azzannata alla testa dal cane di famiglia: è grave

A raccontare i tragici momenti, all'Eco di Bergamo, è il padre della piccola, Max Maldonato, 38enne boliviano in Italia dal 2001: "È stata questione di istanti: la mia bimba camminava avanti e indietro sul divano e, venendo verso di me, è caduta in avanti, finendo sulla seduta accanto a me: a quel punto il nostro cane Leone, che era per terra lì davanti, è scattato e l'ha azzannata alla testa, trascinandola sul pavimento. E non la mollava più: io e due nostri amici, che erano a cena da noi, abbiamo cercato di staccarlo, ma invano. Alla fine gli ho messo la mano in bocca e gliel'ho aperta con la forza della disperazione restando anche io ferito".



Il cane, secondo quanto raccontato dal padre, non aveva mai dato segni di squilibrio, "anzi, dormiva sotto la culla e spesso nel lettone vicino alla nostra piccola". Dopo l'aggressione è stata immediata la chiamata al 118: il padre ha avvolto la piccola in una coperta ed è corso incontro all'ambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico la bimba, trasferita poi d'urgenza al Papa Giovanni per essere operata: risultava molto grave, infatti, la ferita alla testa, sul lato destro. La madre, in queste ore, è sempre rimasta al fianco della figlia.



All' abitazione della coppia sono giunti i carabinieri della stazione di Bergamo Bassa, che hanno ricostruito i fatti e, come atto dovuto, denunciato a piede libero il padre della piccola con l' accusa di lesioni colpose. Il cane è stato preso in carico dal servizio veterinario dell'Ats di Bergamo: "Lo terranno in osservazione per alcuni giorni, ma io non lo voglio più vedere - ha precisato il papà - e chiederò che venga abbattuto".