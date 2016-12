Assalto alla passerella di Christo, è caos: in 3mila bloccati a Brescia. Ordinato lo stop notturno

Almeno tremila persone, tra cui 400 minori, sono state bloccate in stazione a Brescia. Erano dirette a "The Floating Piers", la passerella di Christo sul Lago d'Iseo, ma non hanno potuto raggiungere la destinazione a causa dell'eccessivo afflusso di visitatori. Intanto il prefetto ha annunciato la chiusura notturna permanente sia per consentire la manutenzione, sia per la pulizia del paese.