Bergamo, donna trova pitone in lavanderia

foto IberPress Correlati Canada, pitone fugge da negozio e strangola nel sonno due bambini 14:51 - Una donna di Bonate Sopra (Bergamo) ha trovato un pitone reale nella lavanderia di casa. Purtroppo non è il primo caso di avvistamento di serpenti nella zona. Solo cinque giorni fa un'altra signora di Seriate ha avuto a che fare con un boa constrictor che si era installato sul suo terrazzo. Da ottobre nella Bergamasca sono già stati individuati cinque serpenti. Le forze dell'ordine indagano per capire la provenienza dei rettili. - Una donna di Bonate Sopra (Bergamo) ha trovato un pitone reale nella lavanderia di casa. Purtroppo non è il primo caso di avvistamento di serpenti nella zona. Solo cinque giorni fa un'altra signora di Seriate ha avuto a che fare con un boa constrictor che si era installato sul suo terrazzo. Da ottobre nella Bergamasca sono già stati individuati cinque serpenti. Le forze dell'ordine indagano per capire la provenienza dei rettili.

Le indagini - La signora di Bonate non si è persa d'animo, ha chiamato due amiche e insieme a loro è riuscita a far entrare il pitone in una scatola. Dopodiché ha chiamato i vigili del fuoco. Nella Bergamasca si indaga per capire da dove provengano questi serpenti non propriamente delle nostre latitudini. Secondo la Forestale potrebbe trattarsi di qualcuno che li ha comprati da piccoli e poi, una volta cresciuti, li ha abbandonati nelle campagne per difficoltà nell'occuparsi di rettili di quelle dimensioni o anche solo perché in partenza per le ferie.