foto Ansa

20:28

- Un uomo di 50 anni è morto mentre stava pranzando in un ristorante, soffocato da un boccone, in una trattoria alla periferia di Mantova. L'uomo, Stefano Zapparoli, stava mangiando una fiorentina con un parente quando è diventato cianotico. Il gestore e alcuni clienti lo hanno subito soccorso e allertato il 118. A nulla sono valse le cure tempestive dei medici. Zapparoli non ce l'ha fatta nonostante un intervento di rianimazione durato circa un'ora.