- Il 26 febbraio aveva patteggiato una pena di due anni (sospesa) per atti sessuali con minorenni. Ma oraè stato inviato a, nella, dove l'oratorio sta organizzando una settimana di vacanza in montagna alla quale parteciperà anche il sacerdote. E nonostante lui si sia sempre dichiarato innocente, è polemica tra i genitori dei bambini che dovranno partecipare al campeggio estivo della parrocchia.

Il sacerdote, che abita al Santuario di Caravaggio, si trova attualmente in prestito a Pumenengo, sempre in provincia di Bergamo (ma entrambi i paesi ricadono sotto la diocesi di Cremona), dove manca il parroco da maggio e quello nuovo arriverà a settembre. Nel frattempo don Luigi è stato inviato a Casirate, dove l'oratorio sta organizzando una settimana di vacanza in montagna a Zambla.

La notizia che ci andrà anche don Luigi ha iniziato a circolare nei giorni scorsi ed è scoppiato il polverone, come scrive oggi l'edizione di Bergamo del Corriere della Sera. Dal canto suo, la Curia di Cremona rassicura che il sacerdote non andrà in montagna con i ragazzi. Don Luigi si è sempre dichiarato innocente. Ai genitori dei bambini di Casirate non va giù che il sacerdote partecipi alla vacanza e sono già state organizzate due riunioni, l'ultima ieri sera. I fatti contestati al sacerdote risalgono a prima del 2009, quando don Luigi era in servizio a Martignana Po.