Stalking, investe ex amico odiato e scappa

foto Getty 16:03 - Stalking, forse anche di più. L'investimento di un ciclista, travolto da un'auto il cui conducente si era allontanato senza prestare soccorso, si trasforma in un caso da codice penale. Gli agenti della Polizia locale di Milano hanno chiarito che a travolgere un uomo di 48 anni nel giorno di Pasqua, mentre attraversava la strada in sella alla sua bicicletta a Milano, è stato un ex amico che il ferito aveva già denunciato in passato. , forse anche di più. L'investimento di un ciclista,da un'auto il cui conducente si era allontanato senza prestare soccorso, si trasforma in un caso da codice penale. Gli agenti della Polizia locale dihanno chiarito che a travolgere un uomo di 48 anni nel giorno di Pasqua, mentre attraversava la strada in sella alla sua bicicletta a Milano, è stato unche il ferito aveva già denunciato in passato.

E' stato lo stesso ciclista a raccontarlo ai soccorritori e gli agenti, quest'oggi, hanno rintracciato l'investitore che è stato denunciato per lesioni volontarie. Il ciclista, portato in ospedale, non è per fortuna in gravi condizioni, anche se è stato trasportato in codice giallo, all’ospedale San Carlo. Alla base del gesto, forse antichi rancori e la gelosia. L'aggressore erastato denunciato dalla sua vittima per stalking.