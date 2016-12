Processi Berlusconi, Cassazione chiede le carte

17:17

- Laha chiesto al tribunale e alla Corte di Appello di Milano "un'integrazione della documentazione" in relazione alla richiesta didi trasferire a Brescia i processi. La richiesta è "necessaria per un ulteriore corso della procedura". L'istanza di remissione per legittimo sospetto dei processi, arrivata oggi, infatti sarebbe parziale.