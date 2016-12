foto Ansa Correlati Voleva fermare una rapina: cingalese massacrato a Genova 19:31 - Ci sono anche due mamme di 45 e 47 anni tra i 12 denunciati a vario titolo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio le due donne parteciparono, insieme a circa 30 persone, all'aggressione contro gli addetti alla sicurezza della discoteca di Brescia "Dietro le quinte" per vendicare i figli, che erano stati allontanati dal locale. - Ci sono anche due mamme di 45 e 47 anni tra i 12 denunciati a vario titolo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio le due donne parteciparono, insieme a circa 30 persone, all'aggressione contro gli addetti alla sicurezza della discoteca di Brescia "Dietro le quinte" per vendicare i figli, che erano stati allontanati dal locale.

Chi aveva partecipato alla spedizione punitiva si era munito di manganelli e altri oggetti contundenti per aggredire gli addetti alla sicurezza. Tutto era nato dall'allontanamento dal locale, in due diverse occasioni, dei figli delle due donne, che erano stati ritenuti colpevoli di comportamenti inopportuni: i "colpevoli" sono un minorenne e un ventenne.



Sul caso sta indagando la Questura di Brescia, secondo la quale le due donne avrebbero avuto un ruolo attivo nella vicenda. "Riteniamo - ha detto il questore Lucio Carluccio - che non sia stata una presenza occasionale. Questo episodio è l'espressione più netta e chiara di come fatti che vengono classificati tra gli 'episodi criminali' hanno alla loro base una motivazione di carattere sociale, nel caso specifico di carenza di educazione in ambito familiare".