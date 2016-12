Varese, cocaina dal Perù a suo nome Imprenditore arrestato, ma lui era innocente

foto Guardia di Finanza di Fiumicino 08:46 - Esperienza da dimenticare per Maurizio Ribotti, imprenditore lombardo, arrestato per spaccio internazionale e tornato in libertà dopo 86 giorni di arresti (3 in prigione e 83 ai domiciliari). Il manager di "Zona Tortona Design", evento della "Settimana del Mobile", era infatti innocente. Il pacco a lui intestato, per il quale è stato incriminato, con all'interno 366 grammi di cocaina purissima, e recapitato alla portineria della sua azienda, apparteneva a qualcun altro. - Esperienza da dimenticare per Maurizio Ribotti, imprenditore lombardo, arrestato per spaccio internazionale e tornato in libertà dopo 86 giorni di arresti (3 in prigione e 83 ai domiciliari). Il manager di "Zona Tortona Design", evento della "Settimana del Mobile", era infatti innocente. Il pacco a lui intestato, per il quale è stato incriminato, con all'interno 366 grammi di cocaina purissima, e recapitato alla portineria della sua azienda, apparteneva a qualcun altro.

La spedizione era stata intercettata a Malpensa. Una volta ispezionato il pacco e trovata la droga, sono intervenuti gli investigatori di Busto Arsizio (Varese), che travestiti da fattorini, il 23 novembre 2010, hanno arrestato Ribotti, non appena ha firmato la bolla di consegna. Inutili le parole del manager che ha tentato in tutti i modi di scagionarsi.



E' stato durante il processo che i suoi difensori hanno chiarito la posizione del loro assistito. Gli avvocati hanno evidenziato infatti che Ribotti nonostante, i suoi frequenti viaggi, non era mai stato in Sudamerica né dalle intercettazioni era mai emerso che avesse chiamato o ricevuto chiamate dall'Amarica latina. Alla fine, data l'evidenza della sua innocenza, anche il pm ha chiesto l'assoluzione. Nella motivazione della sentenza del giudice, che ha assolto con formula piena l'imputato, è scritto che "il collegamento costituito dall'invio del pacco presso la sede della siua azienda è assolutamente equivoco".



Semplicemente lo smistamento della corrispondenza aziendale è affidata a una portineria aperta al pubblico, chiunque poteva venire in possesso della droga. In quel caso un teste ha anche riferito che effettivamente prima dell'intervento della polizia un dipendente latinoamericano si era offerto di prendere la consegna, effettuata poi dagli agenti.