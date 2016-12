foto Afp 09:13 - Sono 11 i poliziotti indagati per truffa a Bergamo. Su di loro è stata aperta un'inchiesta per abbandono di servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli agenti, in orario di lavoro, si assentavano per recarsi in sala giochi e dedicarsi alle slot machine. Quattro, la cui posizione è stata ritenuta più grave, sono stati colpiti dalla misura del divieto di dimora a Bergamo: non possono nemmeno lavorarci. - Sono 11 i poliziotti indagati per truffa a Bergamo. Su di loro è stata aperta un'inchiesta per abbandono di servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli agenti, in orario di lavoro, si assentavano per recarsi in sala giochi e dedicarsi alle slot machine. Quattro, la cui posizione è stata ritenuta più grave, sono stati colpiti dalla misura del divieto di dimora a Bergamo: non possono nemmeno lavorarci.

I quattro "espulsi" dalla città avevano ruoli di responsabilità e a uno di loro era stata affidata una pattuglia mista, agenti più militari.



Nel gruppo degli agenti indagati, sette sono delle Volanti, uno è un poliziotto dell'ufficio immigrazione e tre, per l'appunto, sono militari dell'esercito in jeep.



I controlli sarebbero partiti su segnalazioni di altri poliziotti. La squadra mobile ha quindi acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza di due sale giochi frequentate abitualmente. Sono ancora molti i punti e i dettagli da chiarire, ma la presenza degli agenti nelle sale in divisa e in orario di servizio, è testimoniata dai video.