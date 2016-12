Fuoristrada travolge scout, muore una 17enne

foto Facebook Correlati Le foto della 17enne

23:51

- Un fuoristrada, guidato da un 50enne, è piombato a tutta velocità su un gruppo di scout in bicicletta uccidendo una 17enne. L'incidente è avvenuto tra Vizzolo Predabissi a Casalmaiocco, in provincia di Lodi. La vittima, Altea Trini, è stata subito soccorsa in arresto cardiaco e dopo venti minuti di tentativi per rianimarla è stata intubata e trasportata su un elicottero del 118. La ragazza è però deceduta all'ospedale Niguarda di Milano.