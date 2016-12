Pestaggio a Milano, condannati due poliziotti

Il procedimento che ha portato alla condanna dei due agenti si è svolto con rito immediato. Il pubblico ministero Tiziana Siciliano aveva chiesto la condanna di entrambi a 4 anni di reclusione.

Agli atti era finito anche la registrazione di una videocamera di sorveglianza che riprese quanto accadde nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso in viale Gorizia a Milano: "La telecamera non mente", aveva scritto il gip, e mostra una "violenza inspiegabile".

Il legale di parte civile: "Ora devono riflettere"

Il legale di parte civile Fabio Anselmo commenta la sentenza del gup Luigi Gargiulo sui due agenti condannati per l'aggressione a un anziano: "E' arrivato il momento che riflettano, e a lungo, perché come avvocato e come cittadino dico che sono un pericolo per se stessi e per gli altri".