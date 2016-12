Scuola, studenti in piazza contro i tagli: cortei, proteste e traffico in tilt

Traffico in tilt con inevitabili disagi in diverse città a causa di cortei studenteschi contro la crisi e i tagli alla scuola. A Milano alcuni fumogeni sono stati lanciati di fronte alla sede Siae e volantini sono stati apposti sulle vetrine di una banca durante il corteo degli studenti delle scuole superiori e delle Università. A Torino scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Momenti di tensione anche a Roma.

16:51 Gli studenti: "A Milano 7 feriti"

Al corteo milanese ci sarebbero state due cariche della polizia, di cui una di alleggerimento e l'altra diretta a sfondare il corteo, e 7 persone sarebbero rimaste ferite. E' la denuncia di uno dei rappresentanti del collettivo degli studenti milanesi, presente questa mattina al corteo. Le cariche sarebbero avvenute nei pressi della sede della Regione e sarebbero durate circa 10 minuti.

16:09 Profumo: "Nessuna richiesta di incontri"

Il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, si dice aperto al confronto con gli studenti che manifestano ma precisa di non aver ricevuto richiesta di incontro da parte di loro rappresentanti.

13:44 Roma, finito il corteo degli studenti

E' terminato in piazzale dei Partigiani il corteo degli studenti dei licei romani. Dopo alcuni momenti di tensione, con tafferugli e cariche delle forze dell'ordine, a Porta Portese, i manifestanti hanno sfilato per via Marmorata per poi fermarsi davanti alla fermata della stazione metro Piramide, dove hanno gettato un fumogeno in un cestino di ghisa per l'immondizia.

13:35 Roma, Digos sequestra scudi in plexigas

La Digos di Roma sta identificando alcuni studenti, promotori della manifestazione non autorizzata. Sono stati anche sequestrati alcuni oggetti lanciati e utilizzati dagli studenti al momento delle tensioni, come diversi scudi di plexiglass.

13:27 Corteo Roma, 4 agenti contusi

Sono quattro gli agenti di polizia contusi durante gli scontri al corteo a Roma. Uno studente minorenne, che era stato fermato e identificato, è stato riaffidato ai genitori.

13:12 Roma, studenti: "Trascinati e picchiati"

Trascinati per terra, picchiati e minacciati con un manganello puntato alla gola. A denunciare quanto accaduto durante i tafferugli con le forze dell'ordine a Porta Portese sono gli stessi studenti che stanno ancora manifestando nella Capitale.

12:51 Torino, studenti bruciano foto di Monti

A Torino alcuni manifestanti hanno dato fuoco alle immagini del premier Monti, dei ministri Fornero e Profumo, del sindaco di Torino Fassino e del Governatore Cota.

12:20 Scontri al corteo di Roma: fermato 15enne

Momenti di tensione nella Capitale tra il corteo degli studenti e le forze dell'ordine. Diverse decine di manifestanti hanno tentato di forzare un blocco degli agenti ma sono stati respinti con una breve carica di alleggerimento. I tafferugli, avvenuti davanti Porta Portese, sono durati solo alcuni minuti. Fermato un 15enne.

12:16 Napoli, uova contro sede della Provincia

Il corteo degli studenti a Napoli è passato anche davanti alla sede della Provincia dove si è registrato un lancio di uova. Altre uova sono state lanciate dai manifestanti all'indirizzo di un'agenzia della BNL. Gridando slogan contro il governo e il ministro Profumo, e facendo esplodere grossi petardi, il corteo si è diretto dirigendo verso la sede della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia.

12:06 Roma, "Monti vampiro" sull'altare della Patria

A Roma alcuni studenti da un balcone sovrastante l'altare della Patria hanno mostrato una gigantografia di Monti in versione vampiro con la scritta "baroni". Lo striscione è stato esposto dai ragazzi calandolo dal tetto al di sopra delle colonne dell'altare, da un balcone del museo Vittoriano che affaccia su piazza Venezia.

12:01 Studenti a palazzo Lombardia: carica della polizia

Momenti di tensione a Milano quando un troncone del corteo degli studenti si è diretto verso la sede della Regione Lombardia. All'altezza di Melchiorre Gioia, i manifestanti che avevano in testa i caschi hanno iniziato a lanciare alcune uova, sassi, e fumogeni e poi hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per arrivare al nuovo palazzo della Lombardia. A questo punto è partita la carica di alleggerimento.

11:52 Corteo Torino, 5 contusi e 15 identificati

Cinque studenti sono rimasti contusi nel corso dell'azione di dispersione del corteo di Torino in via XX Settembre. Per uno di loro, che ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa, è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. La polizia ha fermato 15 manifestanti, tra cui gli stessi contusi, per identificarli.

11:49 Torino, lanci di uova e fumogeni

Momenti di tensione a Torino durante il corteo di studenti contro i tagli. Alcune decine di manifestanti sono stati dispersi dalla polizia in pieno centro città, dopo che hanno effettuato un fitto lancio di fumogeni, uova e vernice contro alcuni negozi.

11:47 Torino, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Scontri tra gli studenti e la polizia nel centro di Torino durante il corteo della prima giornata di sciopero nazionale studentesco. Ci sono state alcune cariche della polizia per respingere lanci di uova e fumogeni da parte dei manifestanti. Il centro della città è bloccato.

11:30 Momenti di tensione anche a Pisa

Centinai di studenti in corteo anche a Pisa per denunciare la condizione di precarietà giovanile dovuta alla crisi economica. Momenti di tensione davanti all'ingresso del comune dove si è schierato un cordone di poliziotti per impedire l'accesso al palazzo da parte dei giovani. Gli agenti hanno respinto la pressione degli studenti che dopo alcuni minuti hanno ripreso a sfilare lungo le principali vie del centro senza disordini.

