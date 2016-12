foto LaPresse 08:58 - Un'intimidazione in piena regola quella andata in scena allo scorso Gran Premio di Monza che ha visto protagonisti alcuni membri della scorta del ministro del Lavoro Fornero e del sottosegretario agli Esteri De Mistura. Lo staff voleva entrare sulla griglia di partenza al seguito dei due politici. Al rifiuto degli addetti alla sicurezza, due di loro avrebbero mostrato la fondina della pistola sotto la giacca forzando così il blocco. - Un'intimidazione in piena regola quella andata in scena allo scorso Gran Premio di Monza che ha visto protagonisti alcuni membri della scorta del ministro del Lavoro Fornero e del sottosegretario agli Esteri De Mistura. Lo staff voleva entrare sulla griglia di partenza al seguito dei due politici. Al rifiuto degli addetti alla sicurezza, due di loro avrebbero mostrato la fondina della pistola sotto la giacca forzando così il blocco.

Come riporta il quotidiano La Repubblica, stando a quanto contestato al direttore del circuito, Enrico Ferrari, "due signori (descritti come addetti alla sicurezza) hanno provato a forzare il blocco con parole pesanti e spintoni. E di fronte alla gentile ma ferma opposizione degli uomini di Ecclestone, hanno mostrato la pistola, ottenendo così, immediatamente il via libera, del quale ha approfittato, l'intero gruppone".



Secondo Ferrari però "né la Fornero né De Mistura si sarebbero accorti di nulla perché erano già avanti", ha detto al quotidiano. "Ogni anno è sempre peggio. Nel 2010 sono stato minacciato io stesso, per un motivo identico. Sono scene da paese incivile. La Formula 1 fa il giro del mondo, e queste cose capitano solo in Italia", si sfoga un altro addetto al circuito dopo questa vicenda a dir poco imbarazzante.