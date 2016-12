Pedofilia, arrestato autista di scuolabus

foto Ansa 23:35 - E' stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di una bambina. I presunti rapporti sarebbero durati almeno un anno. L'uomo, meccanico, lavora come autista dello scuolabus che serve gli istituti di un paese della provincia di Cremona confinante con il Milanese e la Bergamasca. L'indagine è partita dalla denuncia del padre a cui la bambina ha raccontato tutto. Si teme che vi possano essere altri casi. - E' stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di una bambina. I presunti rapporti sarebbero durati almeno un anno. L'uomo, meccanico, lavora come autista dello scuolabus che serve gli istituti di un paese della provincia di Cremona confinante con il Milanese e la Bergamasca. L'indagine è partita dalla denuncia del padre a cui la bambina ha raccontato tutto. Si teme che vi possano essere altri casi.

La bambina ha 11 anni. Avrebbe avuto rapporti completi che sarebbero durati come minino un anno e che si sarebbero interrotti nel dicembre del 2011 per volontà della ragazzina.



L'indagine è partita nei primi giorni di agosto quando il padre della bambina ha riferito alla polizia il racconto della figlia. La ragazzina e' stata sentita con l'ausilio di psicologi, ha raccontato fatti circostanziati, ha riferito di luoghi ben precisi, di particolari dei posti dove sarebbero avvenuti gli incontri.



Alcuni giorni fa sono state perquisite l'abitazione dell'uomo, che abita in un paese della Bassa bergamasca, un altro appartamento che ha in uso nel paese e l'officina meccanica.



Il meccanico è stato prelevato nella sua abitazione che divide con la moglie e con due figli già grandi. La donna si e' detta all'oscuro di tutto: non ha mai ha avuto il sospetto che il marito potesse essere un pedofilo.