Cremona, accecato dalla gelosia accoltella la compagna e la uccide

foto Dal Web Correlati DALLA FELICITA' ALLA TRAGEDIA

TRAPANI, SCAMBIO DI ACCUSE TRA AMANTI

NAPOLI, UCCIDE MOGLIE CON LE FORBICI

MILANO, ACCOLTELLA LA EX E SI SUICIDA 07:41 - Tragedia della gelosia a Trigolo, in provincia di Cremona. Daniele Fraccaro, 40 anni, ha assassinato la compagna Lyzbeth Zambrano, ecuadoregna trentenne, con una coltellata al fianco al culmine di una lite scoppiata per la gelosia di lui. L'uomo ha confessato. E' accusato di omicidio volontario e ora si trova rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Crema. - Tragedia della gelosia a Trigolo, in provincia di Cremona. Daniele Fraccaro, 40 anni, ha assassinato la compagna Lyzbeth Zambrano, ecuadoregna trentenne, con una coltellata al fianco al culmine di una lite scoppiata per la gelosia di lui. L'uomo ha confessato. E' accusato di omicidio volontario e ora si trova rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Crema.

La coppia vive a Trigolo da circa quattro anni. Si era trasferita da Offanengo (Cremona), paese d'origine dell'uomo. I due hanno avuto un figlio che a ottobre compirà quattro anni e che era ospite dei nonni quando è stato compiuto il delitto.



Fraccaro aveva fatto l'edicolante a Izano (Cremona) e ora faceva lavori saltuari. Le liti tra i due erano frequenti, come riferiscono i vicini di casa. Sembra che la donna volesse sposarsi e ottenere la cittadinanza italiana, ma il suo compagno non avrebbe acconsentito. Nei giorni scorsi la donna è uscita di casa impaurita e con le sue urla ha richiamato l'attenzione dei passanti: "Mi ha messo le mani a addosso", gridava.



Che la tensione fosse alle stelle lo testimonia anche il profilo Facebook di Fraccaro, dove l'uomo nelle informazioni aveva scritto "Le persone a volte sono false, subdole ipocrite e traditrici ecc.. La persona che sto abbracciando nella foto ne è la prova". E la persona abbracciata nella foto era proprio Lyzbeth.



Dopo la tragica lite, è stato lo stesso Fraccaro a chiamare i carabinieri di Castelleone (Cremona), ai quali ha raccontato come sono andati i fatti: ha riferito del litigio, dello scoppio d'ira e della coltellata.