Como, bambina ferita da un proiettile vagante durante la festa per la vittoria della Nazionale

- Una bambina di 10 anni è stata ferita nella notte a Monte Olimpino, Como, da un proiettile vagante sparato da ignoti durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Germania agli europei di calcio, mentre stava tornando a casa in macchina con i genitori e la sorellina. Il colpo ha sfondato il lunotto posteriore e si è conficcato nella spalla della bimba. La piccola è ricoverata in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri.

La bambina non è in pericolo di vita ma è probabile che venga trasferita in un altro ospedale per essere sottoposta ad un intervento di estrazione della pallottola esplosa da un fucile.

Festeggia la vittoria dell'Italia, 52enne cade in casa e muore

Tragedia a Tempio Pausania, Olbia, dove un disoccupato di 52 anni, Antonello Idda, è morto dissanguato. Dopo aver visto la partita Italia-Germania in casa con il fratello, l'uomo è scivolato cadendo all'indietro su un tavolino di vetro. Nell'urto l'arteria femorale è stata recisa dietro il ginocchio. Nonostante l'intervento dei medici del 118, non c'è stato nulla da fare.

La magistratura, sentiti i carabinieri del nucleo radiomobile di Tempio, ha accertato che si è trattato di un incidente domestico. La tragedia si è consumata subito dopo la partita che ha sancito il passaggio della nazionale italiana alla finale di domenica con la Spagna.