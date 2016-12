Milano, ritrovato il bambino disabile scomparso

foto Ansa 06:38 - Ansia finita per la famiglia di un bambino romeno di 11 anni di Milano. il ragazzino, affetto da un ritardo cognitivo, era stato accompagnato ieri a scuola dalle sorelle. Quando la madre è andata a prenderlo, lui non c'era. A questo punto sono scattate le ricerche dei carabinieri che hanno dato fortunatamente esito positivo. Il piccolo è stato trovato a Poasco in un bar e sta bene. - Ansia finita per la famiglia di un bambino romeno di 11 anni di Milano. il ragazzino, affetto da un ritardo cognitivo, era stato accompagnato ieri a scuola dalle sorelle. Quando la madre è andata a prenderlo, lui non c'era. A questo punto sono scattate le ricerche dei carabinieri che hanno dato fortunatamente esito positivo. Il piccolo è stato trovato a Poasco in un bar e sta bene.

Il bimbo era a Poasco, un paese alle porte di Milano. E' stato ritrovato in un bar e sta bene. Il piccolo è stato riconosciuto da una passante in tarda serata che ha chiamato immediatamente i carabinieri. Immediatamente è partita una volante per portarlo in commissariato dove ad attenderlo c'erano i genitori.



L'11enne si sarebbe allontanato volontariamente. Il giorno prima il ragazzino ha preparato alcuni toast da portare con sé e ha detto ai compagni di classe che non sarebbe andato a scuola per una visita medica. Già a ottobre il ragazzino era sparito per circa tre ore prima di essere ritrovato nel parco di Rozzano (Milano).