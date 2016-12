Milano, polizia sgombera la Sala Alessi

foto Facebook Correlati Le immagini del sit-in 16:46 - Sono stati portati via dalla polizia i 26 militanti del movimento No Tav, legati al centro sociale "Il cantiere", che avevano fatto irruzione a Palazzo Marino, a Milano, per protestare contro la visita del procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli. Il gruppo aveva prima esposto nel cortile interno del municipio uno striscione contro l'Anpi, promotore dell'incontro, e poi occupato la Sala Alessi, dove deve avvenire l'incontro. - Sono stati portati via dalla polizia i 26 militanti del, legati al centro sociale "Il cantiere", che avevano fatto irruzione a, a Milano,contro la visita del procuratore capo di Torino,. Il gruppo aveva prima esposto nel cortile interno del municipio uno striscione contro l'Anpi, promotore dell'incontro, e poi occupato la, dove deve avvenire l'incontro.

Nella sala erano arrivati sia gli agenti della Questura sia un gruppo di consiglieri comunali e rappresentanti della giunta per tentare una mediazione: il direttore generale Davide Corritore, il responsabile dei rapporti istituzionali Gianni Confalonieri, il presidente del Consiglio Comunale, Basilio Rizzo, e alcuni consiglieri (Mattia Calise del Movimento 5 Stelle, Mirko Mazzali e Luca Gibillini di Sel, Andrea Fanzago del Pd e Alessandro Morelli della Lega Nord).



Liberato anche il cortile del Comune dove altri dieci attivisti stavano protestando con bandiere No Tav e lo striscione: "Non usate la memoria dei vecchi partigiani contro i partigiani di oggi. Da che parte fischia il vento".



La manifestazione intanto prosegue all'esterno dell'edificio comunale mentre poliziotti in tenuta antisommossa vigilano sui No Tav davanti all'ingresso di palazzo Marino.