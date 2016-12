Bergamo, supermercato evade mezzo milione di euro grazie a scontrini truccati

I due commercianti grazie al sofisticato trucchetto sono riusciti ad evadere mezzo milione di euro di imposte e 42 mila euro di Iva, interamente pagata dai clienti e mai versata all'Erario, senza indispettire nessuno in città.Impossibile accorgersene per un cliente, che riceveva lo scontrino a norma di legge, ma l'anomalia era ben visibile alla Guardia di Finanza. Troppe le ricevute emesse e subito annullate. Possibile che i cassieri sbagliassero così di frequente?

Ed è stata proprio la mole di operazioni di rettifica a far partire le indagini che hanno portato alla scoperta della maxi-evasione fiscale dei due bergamaschi. La procedura di annullamento, infatti, è perfettamente contemplata dalla legge tanto che i registratori di cassa hanno delle funzionalità ad hoc per permettere la rettifica. Ma l'utilizzo di questa procedura, come stabilisce la legge, prevede l'emissione di un nuovo scontrino fiscale con lo storno dell'importo sbagliato. Cosa che evidentemente i due commercianti non avevano mai fatto.

La Guardia di Finanza, per ora, ha disposto la sospensione temporanea dell'attività.