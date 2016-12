Vigile ucciso a Milano, arrestato complice

foto Tgcom24 17:13 - E' stato arrestato a Vienna un cittadino serbo, di 41 anni, ritenuto il complice del giovane nomade, che il 12 gennaio ha investito e ucciso a Milano il vigile urbano Niccolò Savarino. L'uomo non era con Jovanovic all'interno del Suv, ma ha aiutato il complice del giovane arrestato a fuggire all'estero. L'arresto è stato effettuato da un reparto speciale della polizia nei pressi del castello di Schoenbrunn, mentre il serbo stava per vendere dei quadri rubati.

Il 15 gennaio era stato fermato l'uomo che era alla guida del Suv che aveva investito e ucciso Savarino. Goico Jovanovic era stato fermato in una località denominata Kelebia, sul confine tra l'Ungheria e la Serbia, da dove intendeva fuggire poi in Sudamerica.



La notizia dell'arresto è stata pubblicata dal quotidiano viennese Kronenzeitung e confermata da un portavoce della polizia all'agenzia stampa Apa. L'uomo aveva contattato alcuni potenziali acquirenti per dei quadri rubati. Il loro valore ammonterebbe a un milione di euro. Marko Gruenwald è stato bloccato sabato mattina in macchina da agenti del reparto speciale di polizia Cobra nella Schoenbrunnerstrasse, la via che dal centro di Vienna porta al famoso castello.