Allarme terrorismo a Capodanno a Milano: aperta una inchiesta

"Il più imponente allarme terrorismo in Italia da quando l’Isis minaccia e attacca l’Occidente": così il "Corriere della sera" definisce l'allerta scattata a Milano lo scorso 31 dicembre a seguito della segnalazione di un hotel alle forze dell'ordine. Anche se l'allarme non si è per fortuna tradotto in un pericolo reale, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati.

A una struttura ricettiva meneghina in zona Fiera era arrivata una prenotazione sospetta di una camera per tre notti, dal 29 dicembre al primo gennaio scorso. A effettuarla on line era stato un marocchino, in passato in contatto con un connazionale che avrebbe fatto parte di una cellula jihadista e arrestato in Francia nel 2016.



La prenotazione, con pagamento di 700 euro, era per tre persone ma nessuno si è presentato ed è quindi scattato l'allarme terrorismo anche perché in un hotel di fronte per la notte dell'ultimo dell'anno era stata organizzata una festa con una dozzina di dj e quasi cinquemila giovani.



Il 31 dicembre scorso, dunque, con controlli nei due alberghi sono intervenuti i carabinieri e ora, dopo una relazione inviata dagli investigatori del Ros in Procura, il pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, ha aperto un fascicolo per compiere accertamenti.