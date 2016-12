Agguato di Brescia, la Procura: i due arrestati hanno confessato l'omicidio

Due ore di appostamenti - I presunti killer avrebbero atteso due ore nei dintorni del locale dei coniugi prima di agire. Secondo quanto detto in conferenza stampa, l'indiano e il pakistano sarebbero arrivati nei pressi della pizzeria dei Seramondi alle 8,20 della mattina dell'11 agosto e si sarebbero nascosti in un edificio in disuso, prima di entrare nell'esercizio dei coniugi e fare fuoco.



"Fondamentali per individuare gli autori - ha spiegato ancora Buonanno - sono state le videoregistrazioni effettuate all'interno e all'esterno del locale dove è avvenuto il duplice omicidio". Il procuratore ha poi spiegato che "gli autori stavano tentando di distruggere il motorino usato per la spietata esecuzione dell'omicidio".



Killer andò in tv poche ore dopo il delitto - Dalla conferenza stampa è inoltre emerso che il pakistano Muhammad Adnan, colui che avrebbe esploso i quattro colpi di pistola per uccidere i coniugi Seramondi a Brescia, è tornato nel suo locale dopo l'omicidio, rilasciando anche dichiarazioni alle tv che erano presenti. Ai microfoni di Mediaset, poche ore dopo il delitto, parlò del proprio disagio a lavorare in una zona così pericolosa



Il fermo domenica pomeriggio - I due presunti killer sono stati fermati nel primo pomeriggio di domenica. Secondo il procuratore, i due sarebbero anche i responsabili dell'agguato a un dipendente del locale dei Seramondi, un pizzaiolo albanese di 42 anni, rimasto ferito circa un mese fa quando venne raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da un'auto mentre, alle 5 del mattino, al volante della sua vettura stava andando a lavorare proprio "da Frank".