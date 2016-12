A Milano celebrate le prime due unioni civili

Elena e CristinaPer la prima coppia, Elena 49 anni e Cristina 47, si tratta di un giorno che corona 20 anni di convivenza, nata da un incontro avvenuto in vacanza alle Maldive. "Abbiamo aspettato tanto e finalmente siamo contente. Quest'anno abbiamo festeggiato i vent'anni di convivenza. Volevamo proteggerci reciprocamente e avevamo bisogno di questa legge come tutte le persone che si amano per potersi proteggere, e appena è stato possibile ci siamo prese questo diritto", hanno raccontato al termine della cerimonia. Dopo i festeggiamenti, le aspetta un nuovo viaggio alle Maldive.